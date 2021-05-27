شكرا لبحثكم عن خبر ماهو القاح الذي رفضت المملكة العربية السعودية السماح لأخذية الدخول إلى أراضيها ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى مواطنون اردنيون من عدم اعتراف السلطات السعودية بلقاح كورونا الصيني سينوفارم المعتمد من وزارة الصحة الأردنية.

وقال مواطنون أردنيون ، انهم سيضطرون الى دخول حجر صحي لمدة 14 يوما عند عودتهم للسعودية، لعدم اعتراف السعودية بالمطعوم الصيني.

مواطنون آخرون لم يتلقوا المطعوم طالبوا وزارة الصحة بالسماح لهم باختيار أحد المطاعيم المعتمدة من قبل السلطات السعودية لكي يتمكنوا من السفر.

وعلى ذات السياق دعا مصدر في وزارة الصحة الأردنيين الراغبين بالسفر الى السعودية الى التواصل مع الأرقام المخصصة للاستفسار على المطاعيم لمحاولة تحديد مركز يتوفر فيه المطعوم المناسب لهم.

يذكر ان وزارة الصحة السعودية عممت بان المطاعيم المعتمدة لديها هي “فايزر ، استرازينيكا ، جونسون ، و مودرنا ” وان أي شخص تلقى مطعوم آخر سيعامل معاملة الغير حاصل على أي نوع مطعوم.

المصدر :عمان بوست