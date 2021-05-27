شكرا لبحثكم عن خبر مبارك يصف نسب جزيرة ميون لمحافظة تعز بـ(الخطأ الفادح) ومدير قناة بلقيس يرد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتقد الصحافي فضل مبارك نسب جزيرة ميون لمحافظة تعز، من قبل قناة بلقيس في نشرة الخامسة أمس الثلاثاء، عن خبر استحداث الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون .

وقال الصحافي فضل مبارك إن قيام قناة بلقيس بنسب جزيرة ميون لمحافظة تعز (خطأ فادح)، حيث أن جزيرة ميون تابعة لمحافظة عدن، وتعد الجزيرة أحد الدوائر الانتخابية لمديرية التواهي بعدن .

من جانبه.. رد مدير عام قناة بلقيس الفضائية الإعلامي أحمد الزرقة على ذلك، بأن جزيرة ميون إدارياً تتبع مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز انتخابياً تتبع مديرية المعلا في عدن .



واضاف الزرقة :"الزميل فضل مبارك زعلان من القول إن ميون تتبع تعز وليس من أن الإمارات اقتطعت الجزيرة وأنشأت فيها قاعدة عسكرية للإضرار بمصالح اليمن واليمنيين".

