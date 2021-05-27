شكرا لبحثكم عن خبر مبارك يصف نسب جزيرة ميون لمحافظة تعز بـ(الخطأ الفادح) ومدير قناة بلقيس يرد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
انتقد الصحافي فضل مبارك نسب جزيرة ميون لمحافظة تعز، من قبل قناة بلقيس في نشرة الخامسة أمس الثلاثاء، عن خبر استحداث الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون .
وقال الصحافي فضل مبارك إن قيام قناة بلقيس بنسب جزيرة ميون لمحافظة تعز (خطأ فادح)، حيث أن جزيرة ميون تابعة لمحافظة عدن، وتعد الجزيرة أحد الدوائر الانتخابية لمديرية التواهي بعدن .
من جانبه.. رد مدير عام قناة بلقيس الفضائية الإعلامي أحمد الزرقة على ذلك، بأن جزيرة ميون إدارياً تتبع مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز انتخابياً تتبع مديرية المعلا في عدن .
واضاف الزرقة :"الزميل فضل مبارك زعلان من القول إن ميون تتبع تعز وليس من أن الإمارات اقتطعت الجزيرة وأنشأت فيها قاعدة عسكرية للإضرار بمصالح اليمن واليمنيين".
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