شكرا لبحثكم عن خبر ”خالد الرويشان” يشن هجوماً عنيفاً على الرئيس ”هادي”و الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن عضو مجلس الشورى ووزير الثقافة السابق خالد الرويشان، هجوماً على الحكومة الشرعية، ووصف في تغريدة على "تويتر" صمت رئيس الجمهورية حيال ما يجري من تحركات إماراتية في ميون وقبلها سقطرى بأنه "وصمة عار لن يغفرها التاريخ".

وتقوم الإمارات بتشييد القاعدة الجوية في جزيرة ميون، رغم إعلانها في العام 2019 سحبها قواتها من الحرب التي يقودها التحالف السعودي والحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثيين.

وحسب التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، فإن مهبط الطائرات بجزيرة ميون يسمح لمن يديره بنشر نفوذه العسكري بباب المندب والقيام بسهولة بشن ضربات جوية داخل الأراضي اليمنية، كما توفر الجزيرة قاعدة لشن أية عمليات بالبحر الأحمر، وخليج عدن ومنطقة شرقي أفريقيا القريبة.