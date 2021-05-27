شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. قاض ينشر تسجيلا مسربا لقيادي في المليشيا عن تشكيل شبكات الدعارة الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القاضي عبدالوهاب قطران صحة التسجيل المسرب للقيادي في المليشيا عبده بشر، عن وجود خلايا دعارة نسائية حوثية يديرها الجهاز الأمني في المليشيا. وشارك قطران رابط التسجيل المسرب على صفحته بفيسبوك، بعد ساعات قليلة من نشره عن تعرض انتصار الحمادي لأوامر حوثية لها بالعمل بالدعارة لصالح المليشيا، بعد فشلهم في إثبات التهم الملفقة ضدها. وذكر قطران أن الحوثيين توغلوا في استخدام المحرمات للإيقاع بالمستهدفين. ويقول التسجيل المسرب على لسان القيادي عبده بشر الذي عمل سابقا وزيرا في حكومة الحوثي قبل إقالته وعضو مجلس نواب مُنع من الترشح لرئاسة المجلس عند الحوثي، إن قيادات أمنية تعمل على تشكيل فرق أمنية نسائية للإيقاع بالمعارضين.

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