شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة شاب يمني داخل مقبرة في العاصمة صنعاء بعد اختطافه وتصفيته .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء انه تم العثور على جثة شاب داخل احد المقابر بعد تصفيتة من قبل مليشيا الحوثي.

وبحسب المصادر فإن الشاب القتيل صلاح أحمد سعيد، عثر على جثته في مقبرة خزيمة وسط ‎العاصمة صنعاء بعد تصفيته من قبل ‎مليشيا الحوثي التي اختطفته قبل أيام.

وينحدر الشاب من مدينة ‎تعز، وانتقل للدراسة في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، لتقوم المليشيا بترصده واختطافه وإعدامه.

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