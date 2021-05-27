شكرا لبحثكم عن خبر عنوانها ”لو وفينا بالجنبية”..الحوثي يبتكر حيلة جديدة للشحت بدء من مائة مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابتكرت قيادات مليشيا الحوثي، الأربعاء، حيلة جديدة للشحت بدء من مائة مليون ريال؛ عنوانها المزعوم " لو وفينا بالجنبية"؛ في محاولة خطيرة لاستثارة القبائل الذين رفضوا الاستجابة لحملة حوثية تزعم التبرع باسم فلسطين.

و وفقا لوسائل إعلام تابعة للمليشيا، فقد عرض ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، جنبيته الخاصة في مزاد علني، لصالح فلسطين، تدشينا لحملة تبرعات في الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء.

وافتتحت “إذاعة سام” الحوثية المزاد بـ100 مليون ريال يمني، فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء التبرع بمبلغ 22 مليون ريال لصالح فلسطين.

وفي وقت سابق، دعت المليشيا لحملة تبرعات شعبية ورسمية لصالح فلسطين، فيما ملايين اليمنيين يتضورون جوعا وبلا مرتبات واحرمتهم المليشيا من أبسط وأدنى الخدمات الأساسية.