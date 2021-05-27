شكرا لبحثكم عن خبر السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة غدًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يستعد السعوديون الخميس وقت أذان الظهر لحدث مميز، وهو التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة لهذا العام.

وبحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدة بموقعها الرسمي على “تويتر” ، ستكون الشمس في لحظة التعامد بأقصى ارتفاع لها (89.55.37 درجة) حوالي 90 درجة ،وسيختفي ظل الكعبة وظلال كل الأجسام في مكة.

ولفتت الجمعية إلى أنه فى نفس اللحظة للتعامد ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة، وكلما كانت المسافة أبعد عن مكة كان ميل الشمس أكبر في قبة السماء، لذلك استخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.

وأكدت الجمعية أنه يمكن للقاطنين في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، من استخدام ظاهرة تعامد الشمس لتحديد اتجاه القبلة عن طريق وضع قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض وقت التعامد وسيشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة المشرفة مباشرة

وأشارت الجمعية إلى أن التعامد سيتكرر في اليوم التالي (الجمعة) بفارق بسيط عن زاوية اليوم السابق (الخميس) وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضاً في حساب محيط الأرض، وذلك بواسطة بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفين سنة أثبتت كروية الأرض، وفقًا لتقرير نشرته قناة العربية.