شكرا لبحثكم عن خبر إرتفاع جديد لإصابات ”كورونا” في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت الاصابات الجديدة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في اليمن، الأربعاء، إرتفاع جديد، بعد تراجعها خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت لجنة الطوارىء التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، تسجيل (18) حالة إصابة بالفيروس في محافظات تعز (9)، و(4) في البيضاء، و(3) في مأرب، وحالة واحدة في كل من الضالع والمهرة.

ورصدت اللجنة حالتي وفاة إحداهن في حضرموت والأخرى في مأرب.

وسجلت (33) حالة تعافي في حضرموت (20)و (13) في تعز.

و يرتفع عدد حالات الاصابة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، إلى 6688 إصابة، منها 1313 حالة وفاة و 3306 حالة تعاف.