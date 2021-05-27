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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا خبيراقتصادي يمني، إلى سرعة إتخاذ ثلاث خطوات جادة وعاجلة لإيقاف التهاوي القياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقال الدكتور مطهر العباسي، في ورقة عمل، أطلع عليها " المشهد اليمني "، أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف يتطلب شروطًا مسبقة؛ أهمها إيقاف وتيرة الحرب المدمرة، وبسط السلام في عموم البلاد، واتخاذ خطوات جادة لدعم البنك المركزي، أولها الحصول على وديعة بمبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار، حتى يتمكن البنك من السيطرة على سعر الصرف واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن ثاني خطوة تتمثل في قيام الحكومة بتصدير النفط والغاز، واستخدام العوائد لرفد الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي.

ولفت إلى أن ثالث خطوة هي توقف الحكومة عن تمويل الميزانية عن طريق الإصدار النقدي، الذي يؤدي إلى تدهور العملة والتضخم في الأسعار.

واعتبر أن هذه شروط وخطوات يجب توفرها في الأجل القصير لوقف التدهور في قيمة الريال، بينما في الأجل المتوسط يحتاج الاقتصاد إلى توفر الاستقرار السياسي والأمني، ووجود البيئة الحاضنة والملائمة لجذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة في مؤسسات الدولة، وخاصة في مؤسسات القضاء والعدل وفي أجهزة إنفاذ القانون، وتبني برنامجٍ وطنيّ لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

يأتي ذلك فيما سجل الريال اليمني اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، انخفاضا جديدا أمام العملات الأجنبية الرئيسة، متجاوزا 930 ريالا للدولار الواحد.

وبلغ سعر البيع عند الفتح اليوم صباحا، 935 ريالا للدولار و 245 للريال السعودي، وتداول الشراء بين 928 و 244.