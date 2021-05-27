شكرا لبحثكم عن خبر منظمة دولية تعلن وفاة كبير موظفيها متأثرا جراء إصابته بعيار ناري في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت منظمة اوكسفام، الاربعاء، إن كبير موظفيها للخدمات اللوجستية توفي مساء أمس الثلاثاء متأثرا جراء إصابته بحادث إطلاق نار في وقت سابق يوم أمس الاول الاثنين.

وأوضحت المنظمة، في بيان أن موظفها "فتحي محمود علي سالم الزريقي توفي مساء الثلاثاء 25 مايو".

وبينت أن الزريقي اليمني الجنسية البالغ من العمر 42 عامًا، أصيب الاثنين بينما كان مسافرًا مع زميل آخر له في منظمة أوكسفام اضافة الى أحد السائقين المتعاقدين مع المنظمة، عندما علقوا أثناء تبادل لإطلاق النار في إحدى نقاط التفتيش خلال توجههم إلى محافظة عدن، في إشارة إلى كمين مسلح استهدف موكب قائد عسكري رفيع في المنطقة.

و تم نقل المصابين الثلاثة الى المستشفى، حيث توفي فتحي متأثرا بجراحه في اليوم التالي، في حين لا يزال السائق في العناية المركزة وحالته مستقرة حتى الأن، بينما غادر الموظف الأخر المستشفى في وقت سابق اليوم.

وأكدت المنظمة مجددا انه ليس لديها أي سبب حتى الآن للاعتقاد بأن الهجوم المأساوي كان يستهدفها بأي شكل من الأشكال.

وعمل فتحي الزريقي مع منظمة أوكسفام لأكثر من ست سنوات، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا ككبير مسؤولي الخدمات اللوجستية لبرامج الإستجابة الإنسانية لدى مكتب المنظمة في عدن.