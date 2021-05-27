شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعتدون على الممرضات بمستشفى الثورة بصنعاء .. شاهد كيف تحدت احداهن المشرف الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدت ميليشيا على الممرضات بعد قيامهن بمظاهرة في مستشفى الثورة العام للمطالبة بصرف مستحقاتهن المقطوعة .

وحصل "المشهد ي" الإربعاء مقطع مرئي " فيديو " للمظاهرة والتي غلب عليها الكادر النسائي من الممرضات بمستشفى الثورة العام بصنعاء وعدد محدود من الممارسين الصحيين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المقطوعة .

وقالت مصادر طبية لـ"" بوقت سابق أن مشرف مليشيا الحوثي في مستشفى الثورة ابو كنان الخولاني اعتدى على الممرضات في المستشفى وقام بسحب التلفونات من بعضهن في محاولة منه لكتم افاوههن وعدم مطالباتهن بحقوقهن .

وكان عبد الملك جحاف والذي ينتحل صفة مدير مستشفى الثورة قد قام بإيقاف مرتبات ومستحقات الأطباء والكادر الصحي في المستشفى طالبا من الأطباء الدوام بدون مرتبات او تنزيل أسمائهم من كشوفات الخدمة المدنية .

هذا وقامت المليشيا الحوثية بتغيير جميع القيادات الإدارية في المستشفيات الحكومية كغيرها من المناصب الحكومة من عناصر سلالية.

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