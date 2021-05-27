شكرا لقرائتكم عن خبر شاهد – سما المصري تعرض مؤاخرتها لتعليم البنات تكبير المؤخرات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان فنانة مصرية شهيرة، عن إنشاء قناة جديدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، من أجل تعليم الفتيات كيفية تكبير “المؤخرة”.

وكتبت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على “إنستجرام” :” قناتي الجديده علي اليوتيوب (( الحريم حصري مع سما المصري )) هاعرف البنات فيها اذاي يبقي جسمهم كيرفي واذاي تعملي مؤخرة ممتازة كيرفي بأقل مجهود.

انتظروا غدا فيديو جديد للحريم بس ممنوع دخول الرجال”.



وهاجم النشطاء الفنانة بألفاظ إباحية وتطاول بسبب تعمدها نشر الإثارة والخروج عن تقاليد المجتمع، ونشر صور وفيديوهات لها توصف بـ”الإباحية”.



وكانت الفنانة سما المصري قد تعرضت لوعكة صحية منذ فترة، وأعلنت على إثرها عدم نشر صور مثيرة لها لكنها سرعان ما عادت بشكل أجرأ من السابق.