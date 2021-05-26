رئيس مصلحة الجمارك يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون بين المصلحتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي،اليوم، مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتورى، سبل تعزيز التعاون بين المصلحتين في الجوانب الفنية والتدريب.



وبحث القباطي مع نظيره المصري امكانية الاستفادة من التجربة المصرية في العديد من الجوانب الجمركية وفي مقدمتها سبل تبسيط الاجراءات الجمركية وتبادل القوانيين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي تصدر من الجانبان واعادة تفعيل انشطة التدريب وبناء القدرات في المعهد الجمركي والاستفادة من الخبرة المصرية في منظومة النافذة الواحدة في المنافذ الجمركية المختلفة.

واتفق الجانبان على التنسيق المستمر وتبادل اللقاءات الثنائية لنقل الخبرات الفنية.

كما استمع القباطي، من نظيره المصري الى شرح عن آليات العمل في الجمارك المصرية..مشيداً بما شهدته من تطور مستمر لتواكب افضل المنظومات العالمية العاملة في النظام الجمركي، والذي أحدث العديد من المزايا والحوافز للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي في قانون الجمارك الجديد وبدء تطبيق منظومة النافذة الواحدة الوطنية في الجمارك المصرية.