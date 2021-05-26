سلطان البركاني: مستقبل البلاد قاتم بسبب الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس مجلس البرلمان سلطان البركاني، إن كارثة اليمن مركبة وظروف أبنائها أشد قسوة ومستقبلهم أشد قتامة مع استمرار الميليشيات الحوثية في رفض كل مبادرات ونداءات السلام ومواصلة نهبها المساعدات الانسانية وتوجيهها لمجهودها الحربي، الأمر الذي ضاعف كارثة انتشار جائحة كورونا في مناطق سيطرتهم.



وأضاف البركاني، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، لدى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ "142" والتي تعقد افتراضياً أن "اليمن بلد داهمه وباء كورونا كما داهمته العزلة، ولكنه يختلف عن غيره لأنه يفتقر إلى أبسط أساسيات الرعاية، فلا أدوية ولا لقاحات ولا محاجر صحية ولا برامج توعية".

وتابع "بل أن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العديد من المحافظات الكبيرة الآهلة بالسكان، تفرض التعتيم وتنكر وجود الوباء أصلاً".

واعتبر المسؤول الحكومي، أن المبعوثين الأممي والأمريكي، إلى جانب المبادرة السعودية ووساطة عُمان، فشلا في إقناع "العصابة الحوثية" بإيقاف الحرب والتوجه نحو السلام.