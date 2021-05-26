القوات المشتركة تحبط هجوماً بحرياً حوثياً جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة، اليوم، هجوماً بحرياً التفافياً لميليشيا الحوثي جنوب مدينة الحديدة، ووفق بيان عسكري، تسلمت «البيان» نسخة منه، فقد أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي، هجوماً بحرياً للحوثيين، استهدف تحقيق اختراق في حي منظر بمدينة الحديدة، وعزل المناطق المحررة جنوب المدينة عن مواقع القوات المشتركة.



وأكّد البيان أنّ الميليشيا الحوثية حاولت استغلال إجازة عيد الفطر المبارك، ورتبت لهجوم بري وبحري واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر، إلّا أنّ وحدات القوات المشتركة المرابطة في قطاع حي منظر أحبطت الهجوم، بعد إلقاء القبض على عنصر الاستطلاع الموكلة إليه مهمة إعطاء إشارة البدء، واعتراف العناصر بتفاصيل خطة الهجوم الحوثي، التي تم التحضير لها عبر محورين بري- بحري.

ووصفت القوات المشتركة المخطط الحوثي بأنّه انتهاك خطير لاتفاق السويد، ومؤشر على اتجاه الميليشيا للانقضاض على اتفاق وقف إطلاق النار في أي وقت، بهدف تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، ومن المنتظر أن ينشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، خلال الساعات المقبلة، اعترافات عنصر الاستطلاع الحوثي، الذي تم القبض عليه.

في الأثناء، أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالساحل الغربي اليمني. وذكر مصدر عسكري ميداني أنّ القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي، وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور.