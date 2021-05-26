وزير التعليم العالي يناقش اوضاع التعليم الفني والمهني بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني الدكتور خالد الوصابي اليوم، مع مدير مكتب التعليم الفني بتعز ومدراء الادارات، احتياجات مؤسسات التعليم والتدريب الفني بالمحافظة.



واستمع الوزير خلال اللقاء، الى شرح مفصل حول العملية التعليمية في جوانبها الفنية والمهنية وحرص المكتب على تفعيل المعاهد الفنية وإصلاح الاضرار الناجمة عن الحرب.

وأكد الوزير الوصابي، أن التعليم الفني والمهني هو أساس النهوض بالوطن ..مشددا على العمل الجاد والمتواصل على تطوير التعليم المهني والإرتقاء بمخرجاته، من خلال دعم المؤسسات والمعاهد الفنية، وتأهيلها وتوفير احتياجاتها، وتحديث البرامج والمناهج، ودعم مراكز التدريب والكادر العامل فيها.

واشار الى أن الوزارة ستعمل على الاهتمام بالموظفين والكادر التعليمي والعمل على حل الاشكالات والتغلب على العوائق التي يعاني منها المكتب وتقديم الدعم والانشطة التطويرية التي تلبي احتياجات الطلاب و العملية التعليمية بمختلف تخصصاتها بما يخدم تحسين مستوى التعليم الفني والمهني والاتقاء بمخرجاته بحيث تلبي احتياجات ومتطلبات الواقع العملي.