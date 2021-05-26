تطعيم 53 الف و 587 مواطن ضد كورونا منذ إنطلاق الحملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المطعمين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 منذ انطلاق حملة التحصين في ٢٠ ابريل الماضي حتى ٢٥ مايو الجاري ٥٣٥٨٧ شخص .



وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الراعية الصحية الأولية، مدير مشروع كوفيد 19، الدكتور، علي احمد الوليدي، أن من بين المطعمين ١٠٢٦١ من الكوادر الصحية و ١٠٨٥١ من كبار السن لما فوق الستين عاما فيما تم تطعيم ٣٢٤٩٥ شخص من الفئات الأخرى .. مؤكداً استمرار التحصين الروتيني في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المستهدفة وأن الوزارة تعمل حاليا على استهداف المغتربين والمسافرين باللقاح في المنافذ المختلفة وتخصيص مراكز للتحصين في المحافظات .

وثمن الدكتور الوليدي جهود فرق التحصين ودورها في تنفيذ الحملة .. داعياً الفئات المستهدفة في الحملة إلى التفاعل معها والذهاب إلى مراكز التطعيم لأخذ اللقاح .