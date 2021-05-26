تعز.. مكتب وزارة المغتربين يصدر بلاغًا هامًا للمسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر مكتب وزارة المغتربين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) الأربعاء، توضيحًا جديدًا بشأن تعميد شهادة تطعيم لقاح كورونا فيما يتعلق بالمسافرين.



وقال المكتب في بلاغ مقتضب - وصل "يمن شباب نت" نسخة منه- إنه "بسبب التزاحم الشديد للحصول على ختم وزارة الخارجية على كرت شهادة تطعيم لقاح كورونا فإنه يكتفي بختم مكتب الصحة والسكان بالمحافظة دون ختم مكتب الخارجية"، دون مزيد من التفاصيل.



ومؤخرًا، شهد مكتب وزارة الخارجية بتعز إقبالاً كثيفًا من قبل المواطنين المسافرين للحصول على تعميد الخارجية على كرت شهادة لقاح كورونا.



يأتي ذلك الإقبال بعد أن أصدرت السلطات السعودية قرار يشترط على المسافرين - بما فيهم اليمنيين - الراغبين بدخول أراضيها إبراز شهادة رسمية تؤكد تلقيهم اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

