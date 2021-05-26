شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تعيين مدير جديد لكهرباء العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة عدن قرارات إدارية في المؤسسة العامة للكهرباء عدن . وجاءت القرارات كالتالي: سالم احمد سالم الوليدي مدير عام كهرباء عدن م احمد سعيد فرج نائب المدير العام للشؤون الفنيه كهرباء عدن فوزيه فضل عبدالله نائب المدير العام للشؤون الماليه والاداريه م مفيد محمد ماطر مدير عام المنطقه الاولى كهرباء عدن ايسر سعيد صالح نائب مدير عام المنطقه الاولى م ماجد صالح محمد مدير عام المنطقه الثالثه كهرباء عدن م نوفل علي نصر مجمل مدير عام محطه الحسوه م غسان فؤاد سالم علي نائب مدير عام محطه الحسوه م فكري سالم مشدق مدير اداره النقل 132 عدن م ياسين عبدالكريم علي مستشار مدير عام كهرباء عدن للشؤون الفنيه .

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