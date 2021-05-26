شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية الجيش تستهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.



وأكد مصدر عسكري لـ "سبتمبر نت"، أن القصف المدفعي استهدف مجاميع للمليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة..موضحاً أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، جراء استهداف قوات الجيش الوطني تجمعا للمليشيا في الجبهة.