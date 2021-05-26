الوزير الزعوري يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبدالرحمن اسماعيل والوفد المرافق له، عدداً من المشاريع المنفذة خلال الفترة القادمة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتطرق اللقاء، الى طبيعة ومكونات المشروع الذي سينفذه الصليب الاحمر بالعاصمة المؤقتة عدن المتمثل بإصلاح وصناعة الكراسي المتحركة والعكازات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ممثلاً بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومركز الاطراف الاصطناعية ممثلاً لوزارة الصحة والسكان.

واكد الوزير الزعوري، ان الوزارة ستقدم كل التسهيلات للبعثة في سبيل تقديم خدماتها الإنسانية..مشيداً بدورها الفاعل في دعم الكثير من القطاعات الصحية والخدمية .

من جانبه اوضح رئيس بعثة الصليب الاحمر، حرص البعثة واهتمامه بالمشاريع والاعمال الانسانية المنفذة خلال فترة النزاعات والحروب اضافة الى تعزيز البرامج المستدامة المتعلقة بقطاع الخدمات ومساعدة ممن فقدوا اطرافهم في الصراعات.

حضر اللقاء، القائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية صالح محمود ابو سهيل و المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد قائد الشاعري و مدير مكتب الشؤون الإجتماعية بعدن ايوب ابوبكر و مدير عام مركز الاطراف الاصطناعية بعدن عبد الله محمد القيسي ونائب مدير البعثة جوڤيندا و مساعد مدير البعثة وبهاء سلامي ومنسق برنامج التأهيل الحركي في اليمن وڤينكت باكريسامي.