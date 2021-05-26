تنظيم ندوة حول استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم المنتدى اليمني للبحث العلمي والتنمية المستدامة بالتعاون مع السفارة اليمنية بالرباط، اليوم، ندوة حول "استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن ".



وأشار سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي، الى ما تعيشه بلادنا من تحديات في مجال خدمات الطاقة..مؤكدا حاجة اليمن لتكاتف كل الجهود في توفير الطاقة وبما يحفظ التوازن من تقديم الخدمات الجيدة وصون البيئة وعدم الإفراط في تدمير الموارد، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وتطرقت الندوة التي حضرها عدد من الاساتذة والباحثين في الطاقات المتجددة والنظيفة، إلى أهمية إيلاء الاستثمار العلمي والاقتصادي جانب الطاقة الشمسية أولوية أساسية كونها الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات القائمة.