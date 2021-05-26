شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يشيد بمبادرة اعادة اعمار المستشفى التعليمي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بمبادرة السلطة المحلية بمحافظة شبوة، في اعادة اعمار مشروع هيئة المستشفى التعليمي، والذي تعرض للتدمير بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانيا.



جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، للمشروع ومعه محافظ شبوة محمد بن عديو..مؤكدا أهمية المشروع في احداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية للمحافظة..مشيرا الى استعداد الوزارة التعاون مع السلطة المحلية، في عملية تجهيزه وتأثيثه فور استكمال الاعمال الانشائية فيه.