إجتماع بعدن يناقش ترتيبات اجراء إختبارات شهادة الثانوية العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم في إجتماعها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الدكتور علي العباب، الترتيبات والإستعدادات الجارية بشأن إجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م في وقتها المحدد .



وفي الإجتماع، شدد العباب الذي شارك عبر تقنية الإتصال المرئي، على ضرورة العمل لتسيير وإخراج الاختبارات لهذا العام بالشكل المطلوب والمرضي..متمنيا لجميع ابنائه الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات شهادة الثانوية العامة لهذا العام التوفيق والنجاح .

وأكد الإجتماع الذي حضره الوكيل المساعد في قطاع التوجيه والمناهج الدكتور عبد الغني الشوذبي، على الموعد النهائي لبدء اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م والمحدد بتاريخ 6/ 6 /2021م ، بحسب التوصيات التي أكدت عليها اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في الجمهورية اليمنية ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

واقر الإجتماع، آلية العمل على مبدأ التباعد الاجتماعي في قاعات الاختبارات أثناء تأدية الطلاب اختباراتهم وتوفير ادوات التعقيم والأمن السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكشوفات المناداة للطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام 2020-2021م ، وأسماء رئيس وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات ، وكذلك آلية اختيار رئيس وأعضاء الكونترول في المحافظات ( عدن - حضرموت الساحل - تعز - مأرب ) ، وتشكيل اللجان الإشرافية لسير اختبارات الثانوية العامة على مستوى المحافظات .