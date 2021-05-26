التوقيع على مذكرة تفاهم بين بلادنا ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

جرت في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مراقبة الحاويات بين بلادنا ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ووقع المذكرة سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا هيثم شجاع الدين، ومساعد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لشؤون المعاهدات جون براندلينو.

وبحث السفير شجاع الدين مع المسؤول الاممي، جوانب التعاون الممكنة بين بلادنا ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة في إطار برنامج مراقبة الحاويات..مشيداً بأهمية التعاون بين بلادنا ومكتب الأمم المتحدة لما من شأنه تعزيز قدرات بلادنا في مواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة بكافة أشكالها.

من جهته، عبر مساعد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لشؤون المعاهد، عن شكره لليمن على التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة..مؤكداً حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل مع اليمن والتنسيق لانجاح التعاون القائم في مجال مراقبة الحاويات وكذا تعزيز التعاون في كافة مجالات عمل مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.