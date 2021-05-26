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السلطات المحلية بسقطرى تمنع صيد وذبح السلاحف البحرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

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أصدرت السلطة المحلية في محافظة سقطرى، قرارا بمنع اصطياد وقتل وذبح السلاحف البحرية، وبيع لحومها أو التعدي على مواقع تواجدها.

 

ووجهت الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشر نقاط التفتيش لملاحقة المخالفين.

 

واستند قرار السلطة المحلية إلي قانون حماية البيئة لعام 1995، الخاص بتجريم عملية اصطياد وقتل السلاحف البحرية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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