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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات المحلية بسقطرى تمنع صيد وذبح السلاحف البحرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أصدرت السلطة المحلية في محافظة سقطرى، قرارا بمنع اصطياد وقتل وذبح السلاحف البحرية، وبيع لحومها أو التعدي على مواقع تواجدها.
ووجهت الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشر نقاط التفتيش لملاحقة المخالفين.
واستند قرار السلطة المحلية إلي قانون حماية البيئة لعام 1995، الخاص بتجريم عملية اصطياد وقتل السلاحف البحرية.