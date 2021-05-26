السلطات المحلية بسقطرى تمنع صيد وذبح السلاحف البحرية

أصدرت السلطة المحلية في محافظة سقطرى، قرارا بمنع اصطياد وقتل وذبح السلاحف البحرية، وبيع لحومها أو التعدي على مواقع تواجدها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012