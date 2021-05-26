وزير الصحة ومحافظ شبوة يطلعان على اوضاع عدد من المرافق الصحية بمدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ، اليوم، ومعه محافظ شبوة محمد بن عديو، على اوضاع عدد من المرافق الصحية بمدينة عتق، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واشاد الوزير خلال زيارته للمستشفى العام ومركزي الاورام السرطانية وغسيل الكلى بمدينة عتق، بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى والمراكز التخصصية للمرضى..منوهاً باهمية خدماتها الطبية والعلاجية للمرضى..مثمناً دور السلطة المحلية في دعم قدرات المراكز الصحية وتزويدها بمنظومة من الاجهزة الطبية الحديثة التي ساهمت وبشكل كبير في تخفيف من معاناة المرضى.

واستمع الوزير بحيبح ومحافظ شبوة، من مديرا عام مستشفى عتق الدكتور خالد العياشي ومركز الاورام السرطانية الدكتور صالح المصواع، الى الخدمات التي يقدمها المستشفى ومركز الاورام للمرضى.

واوضح الدكتور المصواع، ان أجمالي المستفيدين من الخدمات العلاجية والتشخيصية بمركز الاورام بلغت حتى نهاية ابريل الماضي الف وخمسمائة وخمسة واربعين مريضا ومريضة من المصابين باكثر من عشرين نوع من انواع السرطانات..مؤكدا حاجة المركز الى مبنى كبير و مستقل قادر على استيعاب اعداد المرضى المتزايد بالمحافظة.

ووجه الوزير بحيبح باعتماد موازنة تشغيلية للمركز وترفيع الحالات المعتمدة له من عشر حالات الى ثلاثين حالة.

كما افتتح وزير الصحة ومحافظ شبوة محطة تحلية المياه بمركز غسيل الكلى بمدينة عتق، والتي بلغت تكلفتها مائة وثمانية وعشرين الف دولار بتمويل من السلطة المحلية.

الى ذلك اطلع الدكتور قاسم بحيبح والمحافظ محمد بن عديو، على الخدمات العلاجية والوقائية التي يقدمها مركز العزل بمدينة عتق..مشيدين بمستوى العمل الطبي بالمركز..مثمنين جهود كوادره الصحية ودورهم في خدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.