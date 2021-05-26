تركيب اطراف صناعية لـ 11 حالة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم، وذلك بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال منسق مركز الأطراف الصناعية في تعز محمد الشلي" إن المركز تكفل بنقل 11 شخصا إلى تعز، وجرى تركيب الأطراف الصناعية، مضيفا بان العدد يمثل الدفعة الأولى من قائمة 50 فردا تم أخذ مقاساتهم قبل أكثر من شهرين، ويجري الآن تجهيز الأطراف الصناعية للمتبقي منهم.

وفي حجة واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 6 إلى 12 مايو 2021م ضخ 336,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 740,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 42 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.