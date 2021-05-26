الوزير كلشات يؤكد استعداد وزارة الكهرباء مساندة مشاريع الكهرباء بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، استعداد الوزارة لمساندة ودعم مشاريع تعزيز قدرة التوليد الكهربائي في مديريات وادي حضرموت والصحراء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد الوزير كلشات خلال لقائه، اليوم، قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء ،بالاستغلال الأمثل لكافة الموارد والامكانيات المتاحة للسلطة المحلية وتسخيرها في خدمة المجتمع من خلال جملة المشاريع النوعية التي تم تنفيذها وفي مقدمتها مشاريع القطاع الكهربائي.

واستعرض وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد، جهود السلطة المحلية وتدخلاتها في القطاع الكهربائي لتلبية احتياج القطاع وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين لازدياد حاجة المجتمع من القدرة الكهربائية نظرا للتوسع السكاني وازدياد الطلب..منوهين بأنه تم إنجاز 7 مشاريع في القطاع الكهربائي من اجمالي 14 مشروع بكلفة اجمالية تجاوزت 37 مليون دولار الممولة من حصة مبيعات النفط.

حضر اللقاء وكيلا المحافظة المساعدين لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي وعدد من المسؤولين في فرع المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت.