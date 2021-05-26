تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الثلاثاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لاتوجد حالات مؤكدة جديدة خلال هذا اليوم ولله الحمد

20 حالة تعافي جديدة لهذا اليوم ولله الحمد من مديرية الديس الشرقية بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل

حالة وفاة COVID-19 جديدة لهذا اليوم من مديرية الشحر لذكر يبلغ من العمر 75 عام

الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الحالات النشطة 206 حالة نشطة

206 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.