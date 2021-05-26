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مناقشة سير العملية التعليمية في كلية سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع عميد كلية سقطرى الدكتور نديم العزيبي ، ما تم إنجازه من مهام لإعادة سير العملية التعليمية في كلية سقطرى، وأهم الصعوبات التي تواجه الكلية.

وفي اللقاء أكد المحولي، أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة والإحتياجات الضرورية التي تسهم بتذليل كافة الصعوبات التي تعيق العملية التعليمية والتدريبية بالشكل المطلوب.. مشيدا بكل الجهود المبذولة من قبل قيادات وكوادر الكلية في مواجهة الصعوبات والعمل على تحسين الخدمات التعليمية في مختلف التخصصات العلمية والعملية ضمن المعايير الحديثة ، ووفقا للإمكانيات المتاحة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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