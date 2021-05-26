بن مبارك يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وجهود السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة وبما يعزز دور روسيا في تحقيق السلام في اليمن.،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وبدأ اللقاء الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية بخطابات علنية القاها الوزيران، اعقبها جلسة مباحثات مغلقة، تلاها مؤتمر صحفي بمشاركة الوزيرين ومن ثم غداء عمل اقامه الوزير الروسي على شرف الوزير بن مبارك والوفد المرافق له..

واستعرض الوزير بن مبارك خلال اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها العسكري على محافظة مأرب ونسف كافة جهود ومبادرات السلام الدولية والاقليمية..مؤكداً ان الحكومة ستستمر في التعاطي الجاد مع كافة مبادرات وجهود السلام من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفق المرجعيات الثابتة.

ولفت بن مبارك، الى ممارسات الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب واستمرار استهداف الاحياء المدنية ومخيمات النازحين، وتعنتها المستمر في السماح للبعثات الدولية بالوصول الى خزان النفط العائم " صافر" والذي بات يهدد بحدوث كارثة بيئية ستطال اضرارها كافة دول المنطقة وممرات الملاحة الدولية..مشيراً الى سياسات الحوثيين في خلق الازمات الانسانية وخاصة في المشتقات النفطية بهدف تحقيق مكاسب سياسية والحصول على أموال لتمويل حربها على الشعب اليمني غير آبهة بالمعاناة الانسانية التي تتسبب فيها لابناء الشعب اليمني..مؤكداً بأن المستويات السنوية للنفط في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين لم تنخفض واستمرار تدفق الغذاء والمواد الاساسية وفقا لآلية الامم المتحدة للرقابة والتفتيش .

وطالب الوزير بن مبارك، روسيا بالقيام بدور اكبر في الضغط على الميليشيات الحوثية ومن خلفها ايران لوقف حربها العبثية ضد الشعب اليمني والانصياع لجهود ومبادرات السلام وقبول وقف اطلاق النار الذي يمثل الخطوة الانسانية الأهم وعدم استغلال الاوضاع الانسانية التي خلقتها من اجل تحقيق مكاسب سياسية..منوهاً بأن ايران لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في بلادنا وما كان للحرب ان تستمر لولا تدخلات ايران ودعمها للميليشيات الانقلابية ومحاولاتها تحويل اليمن الى منصة لتهديد وابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي.

وقال بن مبارك "أننا في الحكومة اليمنية ننظر لدور روسيا في إحلال السلام في اليمن بأهمية بالغة،و نؤمن بان الدور الروسي لحل الأزمة في اليمن هو دور مهم واننا نعول كثيراً على وزن روسيا عالميا ًومعرفتها ببلدنا ومنطقتنا والعلاقات التاريخية التي تجمعنا للعب دور لحل الأزمة في اليمن" .

وأشار بن مبارك الى أهمية البحث في فرص استئناف التعاون المشترك بين اليمن وروسيا وبما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار في اليمن..مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم اليمن والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة اراضيه.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى موسكو أحمد سالم الوحيشي ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبدالقادر هادي.