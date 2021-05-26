استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

استشهد مدني، في انفجار عبوة ناسفة الأربعاء 26 مايو/ آيار 2021م، بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على منصة "تويتر"، أن "عزمـي أحمد الذهب" (25 عام)، بترت قدمه اليُمنى وأصيب بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة بجسده في انفجار عبوة ناسفة في منطقة المناسح بمديرية ولد ربيع.

وأشار الى إن الضحية فارق الحياة متأثراً بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء انفجار العبوة الناسفة