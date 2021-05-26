صحة ساحل حضرموت تستأنف الحملة التوعوية للتحصين ضد فيروس كورونا

واوضح مدير عام المكتب الدكتور محمد صالح الجمحي، بأن الحملة تأتي ضمن خطة المكتب التوعوية والتثقيفية لتعريف المواطنين بأهمية التطعيم والتحصين للمواطنين الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استأنف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الحملة التوعوية للبث المتجول للتحصين ضد فيروس كورونا في مديريات ساحل حضرموت بتمويل من منظمة اليونيسف.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012