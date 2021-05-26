شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة ساحل حضرموت تستأنف الحملة التوعوية للتحصين ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استأنف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الحملة التوعوية للبث المتجول للتحصين ضد فيروس كورونا في مديريات ساحل حضرموت بتمويل من منظمة اليونيسف.
واوضح مدير عام المكتب الدكتور محمد صالح الجمحي، بأن الحملة تأتي ضمن خطة المكتب التوعوية والتثقيفية لتعريف المواطنين بأهمية التطعيم والتحصين للمواطنين الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).