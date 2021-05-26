شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في مديرية الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كبدت قوات الجيش الوطني، امس، ميليشيا الحوثي الإنقلابية، خسائر فادحة بالارواح والعتاد في مديرية الصفراء بمحافظة صعده.



وقال قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مواجهات عنيفة إندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الارهابية في "وادي عار وجبال البليسه تكبدت خلالها الميليشيات الإنقلابية الكثير من الخسائر في الارواح والعتاد .. لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير معدات عسكرية تابعة لها .