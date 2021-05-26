مقتل لاجئ صومالي برصاص مسلح حوثي في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل لاجئ من الجنسية الصومالية، أمس الثلاثاء 25 مايو 2021م، برصاص مسلح حوثي، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران.



وذكرت مصادر محلية، أن مسلحا حوثيا اعترض اللاجئ الصومالي "إبراهيم علي"، اثناء ماكان في الطريق إلى عمله في كلية الجزيرة بشارع الرباط، وأطلق عليه النار.

وأشارت المصادر الى أن المسلح اعترض طريق "إبراهيم" جوار مبنى الجامعة الوطنية، وأطلق عليه خمس رصاصات من سلاح كلاشينكوف امام مرى من الناس، وأرداه قتيلاً على الفور.

تأتي هذة الجريمة في استمرار للانتهاكات الحوثية بحق المهاجرين الأفارقة في اليمن، والذين سبق وأن تم قتلهم بشكل جماعي من قبل الحوثيين في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء.