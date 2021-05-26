وفاة ثلاث فتيات غرقا في أحد السدود بذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفيت ثلاث فتيات غرقًا في احد السدود المائية بمديرية ضوران محافظة ذمار في استمرار لحوادث الغرق في السدود والحواجز المائية في مناطق سيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن ثلاث فتيات توفين غرقًا خلال الساعات الماضية اثناء سقوط احداهن الى سد العر الأعلى اثناء جلب المياه من السد وغرقن الأخريات اثناء محاولتهن إنقاذ الأولى.

ولفتت المصادر إلى ان الفتيات هن: "فاطمة محمد المطاع (20 عاما) وحكيمة يحيى البروي (14 عاما) ودعاء عرفات محسن المطاع (12 عاما)".

وحمل الأهالي الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة جراء غرق الفتيات ووفاتهن بتجاهلها وضع حلول ومعالجات وشبابيك حديدية على جميع السدود والحواجز المائية وعدم وضعها لافتات تحذيرها لجميع المواطنين من السباحة في السدود والحواجز المائية وعدم عمل احواض خاصه بجلب المياه منها بجوار السدود حفاظا على ارواح الناس ورعاة الأغنام من حوادث الغرق المتكررة.