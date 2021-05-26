اخبار الخليج / اخبار اليمن

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

 

وتوزعت الحالات الجديدة بواقع ‏(4) ⁧‫تعز⁩، و‏(3) ⁧‫مأرب⁩، (1) ⁧‫شبوة⁩، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت.

 

وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل (13) حالة شفاء توزعت بواقع ‏(12) ⁧‫حضرموت⁩، ‏(1) ⁧‫لحج⁩، لافتة إلى أنه تم تم إجراء (992) فحص اليوم.

 

وبهذه الاحصائيات فإن إجمالي الحالات المؤكدة يصبح (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي".

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا