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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021
الخليج 365 ـ خاص
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.
وتوزعت الحالات الجديدة بواقع (4) تعز، و(3) مأرب، (1) شبوة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت.
وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل (13) حالة شفاء توزعت بواقع (12) حضرموت، (1) لحج، لافتة إلى أنه تم تم إجراء (992) فحص اليوم.
وبهذه الاحصائيات فإن إجمالي الحالات المؤكدة يصبح (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي".