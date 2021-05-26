تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بمديريات تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز امس، حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) في جميع المديريات بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، أن الفرق الميدانية والثابتة باشرت اليوم الثلاثاء التطعيم ضد فيروس كورونا في 40 مركز ثابت و 46 فريق متحرك في عموم المديريات بالمحافظة .. لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الكوادر الطبية وكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى الأشخاص الذي سيؤدون فريضة الحج .

وأشار المليكي إلى أن هناك تفاعل إيجابي من قبل المواطنين خصوصًا العازمين على أداء فريضة الحج ومناسك العمرة لهذا العام، بالاضافة للمسافرين إلى خارج البلاد .. مجدداً التاكيد على مجانية لقاحات كورونا للمواطنين، وان أي رسوم تفرض عليها سوف تتم محاسبة المخالفين من الموظفين عليه.