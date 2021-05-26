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مقتل العشرات من المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

سقط العشرات من عناصر المليشيات ما بين قتيل وجريح، الأربعاء 26 مايو /أيار 2021، إثر استهداف تجمع للمليشيا في جبهة "مريس" الإستراتيجية شمال محافظة الضالع.

 

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني  استهدفت تجمعًا لعناصر المليشيات التي كانت تتخذ من منطقة مفرق حجلان مركزًا لتجمع عناصرها القادمين من مديرية دمت، قبيل توزيعهم وانتشارهم في مواقعها بجبهة مريس خاصة وبقية جبهات الضالع المشتعلة بشكل عام.

 

وطبقًا للمصادر، فإن عملية الاستهداف التي نفذتها وحدة متخصصة من سلاح الدروع تكللت بالنجاح، وسقط العشرات من عناصر المليشيات ما بين قتيل وجريح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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