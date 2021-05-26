شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آل جابر: الحوثيون مصرون على مواصلة القتال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إن "جماعة الحوثي لم تستجب لمبادرة وقف إطلاق النار التي طرحتها المملكة مؤخراً"، مشيراً إلى أن الميليشيات تصر على مواصلة القتال.



وأوضح السفير السعودي أنه التقى بالمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن مارتن غريفيث وتيم ليندركينغ على الترتيب، واللذين أكدا أهمية وقف إطلاق النار في اليمن.

وأضاف أن "الحوثيين لم يستجيبوا لمبادرة وقف إطلاق النار ويواصلون القتال"، وفقاً لقناة "العربية" السعودية مساء أمس الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أمس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، المقترحات المطروحة للسلام وتعامل الحكومة الإيجابي معها، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران؛ لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين واستهداف الأراضي السعودية، إضافة إلى جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض وتخفيف معاناة الشعب اليمني والدعم المطلوب في هذا الجانب، طبقاً للبيان الصادر.