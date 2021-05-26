شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الانتقالي يعلق على دعوة السعودية لاستكمال تنفذ اتفاق الرياض : حكومة المناصفة للأسف الشديد لم يتم تمكينها من أداء مهامها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، اليوم الثلاثاء، تلقى المجلس دعوة من السعودية للذهاب إلى الرياض لاستكمال التشاور حول تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع مع الحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر 2019، حسب ما أفاد بذلك لوكالة أنباء ((شينخوا)).

وقال الكثيري للوكالة: أنهم تلقوا دعوة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للذهاب إلى الرياض لاستكمال التشاور حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، دون تحديد موعد محدد.

وعن تعاطي المجلس مع الدعوة قال الكثيري ل((شينخوا)) "تعاطينا بايجابية مع هذه الدعوة وما سبقها من دعوات، لكن الأولوية اليوم نراها في ضرورة العودة السريعة لحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لتقوم بمهامها في معالجة حالة الانهيار في الخدمات الاساسية ووضع حد لانهيار العملة التي يعاني من تبعاتها الكارثية شعبنا في الجنوب".

وعن اشتراط المجلس عودة الحكومة قبل الذهاب للتشاور، قال الكثيري ل((شينخوا)) "بالتأكيد عودة الحكومة بالنسبة لنا أولوية يقتضيها الوضع الخدمي المأساوي الذي تشهده عدن ومحافظات الجنوب كافة".

واعتبر أن "عدن ومعظم محافظات الجنوب أصبحت هدفاً لحرب الخدمات وحرب المعيشة التي تشنها بعض الأطراف في منظومة الشرعية اليمنية بالتوازي مع التحشيد العسكري الذي تقوم به تلك الأطراف في بعض مديريات محافظة أبين".

وأضاف الكثيري للوكالة: أن "حكومة المناصفة للأسف الشديد لم يتم تمكينها من أداء مهامها بإصرار من تلك القوى التي ظلت تسعى لإفشال وتعطيل عمل الحكومة".

وأشار إلى أن "الأولوية للمجلس في الأثناء هي مواجهة ما يحيق بشعبنا جراء تلك الممارسات الهادفة تركيعه وإخضاعه، مع التأكيد على أن صبرنا لن يطول وستكون لنا خياراتنا في الدفاع عن شعب الجنوب وضمان حياة كريمة له".