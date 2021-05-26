شكرا لبحثكم عن خبر البحث الجنائي بالمهرة يضبط شخص يقوم بالنصب على المواطنين وينتحل صفة موظف في منظمة دولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة من ضبط المدعو (ر. ا. س. ) بعد ان قام بانتحال صفة موظف في منظمة دولية مختصة بالمساعدات الانسانية

وأشار نائب مدير الأمن والشرطة العقيد الركن/احمد علي رعفيت أن إدارة البحث الجنائي تلقت العديد من البلاغات من المواطنين تفيد بقيام شخص بأخذ منهم مبالغ مالية مقابل تسجيلهم في المنظمة التابعة للامم المتحده ولكي يحصلون على مساعادات مالية ونقدية.

وأوضح نائب مدير الأمن أن عملية ضبط الجاني جاءت بعد تحري وبحث واسع استمر لايام الى أن تم ضبطه في مدينة الغيضة وبحوزته كميات من البطائق الشخصية الخاصة بالمجني عليهم من المواطنين .

وأوضح رعفيت الجدير أن الشخص المضبوط قد سبق وأن قام بعمليات نصب واسعة شملت مديريات المحافظة ومحافظات اخرى ومازال التواصل والتنسيق جاري مع المحافطات الاخرى لمعرفة الوقائع التي ارتكبها في تلك المحافظات .

وقد تم فتح محاضر جمع الاستدلالات ومازالت الاجراءات مستمرة .

واشاد نائب مدير الأمن بدور الأجهزة الأمنية في تعقب وملاحقة المرتكبين للجرائم مشددا على ضرورة اليقظة والحس الأمني.