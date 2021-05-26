شكرا لبحثكم عن خبر القربي: وقف الحرب لن يحققه أحداً من اليمنيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد وزير الخارجية اليمني السابق أبوبكر القربي ان الحرب في اليمن لن تتوقف ولن يحققه أحداً من أبناء اليمن.
وقال القربي في تغريدة له على موقع "تويتر" ما سمعنا و قرأنا عن تجربة الوحدة في عيدها ال ٣١ اظهر ان دمار الحرب واراقة الدم لم توقظ ضمائر القادة وتجار الحرب ولم تطهر النفوس من الحقد ورغبة الانتقام.
وأشار إلى أن القضاء على الخصوم الامر الذي لن يحققه احد من اليمنيين ولكنه سيمكن اعدائهم من تمزيقهم مع اليمن وستدفع دول الاقليم ثمنا باهضا له.
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