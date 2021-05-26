يمنيون عالقون بالهند يناشدون الحكومة والتحالف العربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد مواطنون واسر يمنية عالقين بالاراضي الهندية حكومة المناصفة والتحالف العربي سرعة اجلائهم وارجاعهم من الاراضي الهندية الى الاراضي اليمنية باسرع وقت ممكن. واضاف المواطنون العالقون ان على حكومة المناصفة والتحالف العربي بقيادة مملكة الحزم والعزم ودولة امارات الخير والعطاء سرعة معالجة هذا الامر كون غالبية المواطنين باتوا لا يقدرون على دفع الايجار وذلك بسبب استنفاد كافة ما يدخرون من نقود واصبحوا مهددين بالتشرد والنوم بالشوارع . وبهذا الصدد وللمرة الثانية اطلق المواطنون نداء استغاثة لكافة السياسيين والقيادات والشرفاء لمد يد العون لهم كونهم يعانون اشد المعاناة ويتعرضون لاجراءات قاسية من الحكومة الهندية جراء تفاقم جائحة (كرونا) وانتشار مرض الفطر الأسود. فهل من صحوة وموقف جاد تتخذه حكومة المناصفة والتحالف العربي كونهم اصبحوا متناسين لمسؤولياتهم الوطنية تجاه مواطنيهم ممن تقطعت بهم السبل واصبحوا على حافة التشرد وابسط حلم لديهم اصبح العودة الى وطنهم والله المستعان.

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