شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يجري تغييرات واسعة في إعلامه ويعين رئيس جديد للدائرة الإعلامية .. من هو؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، قرارا بتعيين رئيسا للدائرة الإعلامية للمجلس.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي فقد قضت المادة الأولى من القرار رقم 18 لسنة 2021، بتعيين الدكتور باسم منصور ناصر صالح رئيساً للدائرة الإعلامية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره.





السيرة الذاتية:

- الاسم: د. باسم منصور ناصر صالح الحوشبي.

- محل وتاريخ الميلاد: م:المسيمير، محافظة/ لحج، 4/يونيو/1982م.

ـ محل الإقامة: م. خور مكسر/ م. عدن.

- الحالة الاجتماعية: متزوج، وأبٌ لولدين.

- الإيميل: [email protected]

*المستوى التعليمي والمؤهلات:

- حاصل على (الدكتوراه)، تخصص: (دراسات أدبية)، كلية التربية عدن، جامعة عدن، للعام الجامعي: 2018-2019م، بتقدير عام: (ممتاز).

- حاصل على الماجستير،كلية التربية عدن- جامعة عدن، تخصص: ( دراسات أدبية) للعام الجامعي: 2013م- 2014م، بتقدير عام: (ممتاز).

- حاصل على (البكلاريوس)، كلية التربية صبر- جامعة عدن، للعام الجامعي: 2005م-2006م،

- حاصل على (الثانوية العامة) من ثانوية الشهيد عباس، المسيمير، م/ لحج، للعام الدراسي:2000م-2001م.

* المهن والوظائف:

- عضو الهيئة التدريسية المساعدة جامعة عدن كلية الآداب.

- عضو الهيئة التدريسية المساعدة كلية الإعلام جامعة عدن....

ـ محاضرًا في كليّة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، جامعة عدن ـ عن طريق التعاقد، منذ العام: 2014م.

- باحثًا أوَّل في مركز البحوث والتطوير التربوي عدن منذ العام: 2014م، بقرار وزير التربية والتعليم لعام: 2019.

ـ نائبًا لمكتب التربية والتعليم محافظة لحج، 2018م.

* الاهتمامات والدورات والانشطة:

ـ عضوًا مؤسسًا لاتحاد كتاب وأدباء الجنوب ثم عضوًا ومؤسسًا لاتحاد كتاب وأدباء عدن، 2019.

ـ عضوًا مؤسس لنادي السرد في كلية الآداب ـ جامعة عدن، 2017م.

*الأنشطة السياسة:

- رئيس الدائرة الإعلامية للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي..

- عضوًا لهيئة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي.

- من مؤسسي الحراك الجنوبي السلمي على مستوى المحافظات الجنوبية منذ انطلاقته الأولى، ومن أوائل مؤسسي جمعية الشباب العاطلين عن العمل.

ـ رئيسًا لجمعية الشباب والعاطلين عن العمل في مديرية المسيمير، والتي تُعدُّ أول جمعية أُشهرتْ على مستوى الجنوب، 2007م.

ـ نائبًا لجمعية الشباب والعاطلين عن العمل في محافظة لحج، 2008م.

ـ نائبًا لرئيس حركة نجاح مديرية المسيمير/ لحج، 2009م.

ـ عضو المجلس المركزي لحركة نجاح، 2009م.

ـ ولقاء النشاط السياسي في مسار عدالة القضية الجنوبية كان ممن أدرجتهم سلطة صنعاء في (القائمة السوداء) في التعميم المؤرخ بتاريخ 4-6-2008م ومنعهم من السفر إلى الخارج.

ـ دورة تدريبية في: "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" لمدة ثلاثة يوم، بالتنسيق مع مؤسسة )إفريديش ايبرت)،2013م.

ـ زيارة للعاصمة الألمانية (برلين) لمدة سبعة أيام بهدف: "التنمية السياسية للشباب"، ضمن برنامج مؤسسة إفريديش ايبرت، 2014م.

-عضو الدائرة السياسية للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، 2019م.

ـ عضوًا ومؤسسًا للمجلس الانتقالي في كلية الآداب جامعة عدن، 2019م.

ـ شهادات تقديرية لقاء الدور الفاعل في سياق المقاومة الجنوبية ودعمها.

ـ المشاركة في الدورات والأنشطة السياسية المختلفة والندوات والورش التي يقيمها المجلس الانتقالي.