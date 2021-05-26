شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة لرئيس يمني أحبه الشعب بدون مساند خلف ظهره وإستلف المداكي لضيوفه من الجيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطاء يمنيون صورة نادرة جداً لرئيس يمني والى جانبه ضيف كبير لا توجد مساند خلف ظهرة وكشفت الصورة عن زهد وتواضعه حسب ناشطون. وقال نشطاء هكذا هم الشرفاء وهكذا هي قصور الشرفاء والعظماء الرئيسين الشهيدين ابراهيم الحمدي وسالمين يبدوو انهم استلفوا المساند والمداكي من الجيران حتي ان الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي ظهره على الحائط مباشراً دون مسند. وتسألوا عن من هما الشخصان اللذان بجوار الرئيسان الحمدي وسالمين؟ وكان اليمنيون سمالاً وجنوباً أكثر حباً للرئيسان الحمدي وسالمين فهما حبا الشعب وكانا وحدويين .

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