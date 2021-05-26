وكيل محافظة مأرب د. مفتاح: ما تقدمه الحكومة والمنظمات للنازحين حق من حقوقهم وليس مِنّة من أحد

أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن ما تقدمه الحكومة، ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة، وكذا المنظمات العاملة في مارب، من دعم للنازحين هو حق من حقوقهم المشروعة، وليس هبة أو منة من أحد.



وقال وكيل المحافظة، في مقابلة له مع إذاعة الاتحادية إف إم، مساء أمس الثلاثاء، إن منظمة الغذاء العالمي ستبدأ نزولا ميدانيا لإضافة أسماء النازحين الذين سقطت أسماؤهم من الكشوفات والتحقق من ذلك.



وأكد أن السلطة المحلية تراقب عمل المنظمات، ودورها في كافة المجالات، مشيرا إلى أنها لن تدخر أي جهد لدعم وإسناد النازحين.



وبشأن التدخل الحوثي في عمل المنظمات، أشار مفتاح إلى أن المليشيا الحوثية أصبحت مفضوحة، والعالم يعرف مغالطات وفساد المليشيا مع المنظمات. في الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة والسلطة المحلية تتعاملان بحزم ومسئولية مع كل المدخلات والمخرجات، سواء في الكادر الوظيفي أم المواد الاغاثية وغيرها.



إلى ذلك، قال وكيل محافظة مأرب إن الشعب اليمني سيستعيد دولته، ولن تحكمه سوى شرعية الصندوق، وليس ما قبل 62. في إشارة إلى ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أسقطت الحكم الإمامي في البلاد.



ودعا المسئول المحلي كافة المواطنين إلى التوحد والاصطفاف والتوجه لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، وبناء اليمن الاتحادي، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي في الرمق الأخير، والعالم كله يدرك ذلك بفضل صمود الأبطال.



وبعد اللقاء أطلع مدير الإذاعة محمد الجماعي وكيل المحافظة على سير العمل في الإذاعة، التي تثبت من محافظة مأرب، وكيفية إنتاج البرامج والاخبار، وخطط دعم وإسناد الجيش، ورفع معنويات أبطال الجيش في الجبهات.



وعقب الجولة التعريفية، أشاد الدكتور مفتاح بالنشاط المستمر لإذاعة الاتحادية، والأداء المتميز، خصوصا في عملية اسناد الجيش والمقاومة في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.



