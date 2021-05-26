شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الشوافي.. تغيرات في مناخ اليمن خلال الفترة القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي اليمني، محمد عياش عن تغيرات جديدة في مناخ اليمن خلال الايام القليلة القادمة.

وقال الفلكي اليمني، عياش، في بلاغ عبر صفحتة بالفيسبوك، بأن ظاهرة مناخية في عموم محافظات الجمهورية ستبدأ إعتباراً من الـ27 من مايو الجاري، وحتى الـ 18 من يوليو المقبل.

وأوضح بأن موسم أيام القيظ قد اقتربت؛ والتي تتميز باشتداد الأجواء الحارة وندرة هطول الأمطار، مشيرا الى أن درجة الحرارة ترتفع مع اقتراب موسم أيام القيظ ،27مايو ـ 18يوليو.

واستدل على علامة دخول موسم القيظ في الأمثال الشعبية بالمثل القائل: "ياجَحر لابُد لَك مِن علامة.. إما مطر وإلا رياح كامة".

ويتزامن بداية موسم القيظ مع حدوث ظاهرة فلكية في سماء اليمن الأربعاء القادم، بينما سماء دول أخرى ستشهد خسوف كلي للقمر؛ وفقا للفلكي عدنان الشوافي.