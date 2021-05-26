شكرا لبحثكم عن خبر مقترح امريكي لوقف اطلاق النار في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيموثي ليندركينغ الاثنين عن مقترح دولي لوقف اطلاق النار في اليمن.
وقال ليندركينغ في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية أن " هناك مقترح معقول وعادل لوقف إطلاق النار في اليمن بدعم من الأمم المتحدة"
وأكد ليندركينغ أن "السعودية والحكومة اليمنية تدعمان وقف إطلاق النار" داعيا ميليشيا الحوثي الارهابية إلى اتباع نهج الحكومة الشرعية والسعودية في وقف طلاق النار.
وأشار المبعوث الامريكي إلى أنه لا يمكن حل المشاكل الإنسانية في اليمن دون وقف لإطلاق النار.
وأضاف " لا هدف من الحرب في اليمن حاليا ولكنها تزيد من تدهور الوضع الإنساني.
وكان ليندركينغ اتهم الحوثيين في وقت سابق بعرقلة ورفض المقترحات والجهود الدولية بشأن ايقاف اطلاق النار في اليمن متهما الميليشيا بتأزيم الوضع الانساني في محافظة مأرب.
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